المدينة المنورة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسالتقى وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري في قاعة معالي الشيخ الحصين بالوكالة أمس, رئيس إدارة مسلمي القوقاز الدكتور شكر الله باشازاده والوفد المرافق له.وفي مستهل اللقاء نوه الخضيري بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الزوار من ضيوف الرحمن وتوفير كل ما يحتاجه المعتمرون والحجاج أثناء رحلتهم، وزيارة المسجد النبوي الشريف، سواء في الحرمين الشريفين أو الخدمات التابعة لهما, مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تقدم في خدمة الاسلام والمسلمين.وفي ذات السياق نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي زيارة لرئيس إدارة مسلمي القوقاز للروضة الشريفة والحرم القديم والحصوات.وعبر الوفد في نهاية الزيارة عن تقديرهم للعاملين في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على ما يقدمونه من جهود في خدمة المسجد النبوي وضيوفه, مشيدين بما شاهدوه من اهتمام وعناية ورعاية وتوسعة مباركة للحرمين الشريفين بما يمكن الزوار والمعتمرين من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة, مؤكدًا أن ذلك يجسد اهتمام ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة بقاصدي الحرمين الشريفين.// انتهى //17:03ت م0185