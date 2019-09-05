الجبيل 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واساحتفى قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً بكلية الجبيل الصناعية ومعهد الجبيل التقني أمس بتخريج الدفعة العاشرة من متدربي الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ، بحضور مدير عام التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل بالنيابة الدكتور فادي الفياض وعدد من رؤساء شركات سابك ، ومدير أعلى البرامج التعليمية بشركة "سابك" هشام الجربا ، وعدد من مسؤولي القطاع.وجرى تأهيل 192 متدرباً يمثلون الدفعة العاشرة ، على برنامج أساسيات التشغيل ، حيث تم تدريبهم على مدى 60 أسبوعاً دراسيا من خلال مرحلتين ، تمثلت المرحلة الأولى في دراسة اللغة الإنجليزية بأربعة مستويات ، بينما تمثلت المرحلة الثانية في التدريب التقني على مهام التشغيل التي تحتوي على دراسة علوم الكيمياء والكهرباء والميكانيكا.وهنأ مدير كلية الجبيل الصناعية بالإنابة الدكتور إبراهيم بن حنش الزهراني خريجي الدفعة العاشرة البالغ عددهم 192 متدربا على اجتيازهم هذا البرنامج الذي يتناسب مع احتياجات سوق العمل ، مشيرا إلى أن مجموع الخريجين في برنامج أساسيات التشغيل الذين تم تدريبهم في الكلية من منسوبي الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" على مدى عشرة أعوام بلغ 1641 متدرباً.من جانبه أوضح مدير معهد الجبيل التقني الدكتور عبدالرحمن بن سعيد الدوسري أن المتدربين اكتسبوا التأهيل المناسب والأدوات المهنية اللازمة من خلال دراستهم وتدريبهم في المعهد ؛ لتساعدهم على مواصلة النجاح وأن يكونوا أداة فاعلة في بناء هذا الوطن الشامخ ، مشيرا إلى أن تخريج هذه الكوكبة من برنامج "سابك" لتدريب المشغلين هي إحدى ثمار الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين شركة سابك وقطاع التعليم في الهيئة للمساهمة في تنمية الوطن بما يتواكب مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م.الجدير بالذكر أن برنامج أساسيات التشغيل يعد من ضمن مجموعة البرامج المتنوعة التي يقدمها القطاع لتأهيل القوى العاملة كما يسعى القطاع إلى مواصلة تدريب موظفي الشركات الصناعية المختلفة في مدينة الجبيل الصناعية وتزويدهم بالمهارات اللازمة.// انتهى //17:04ت م0186