الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واستواصل المنتخبات السعودية لرفع الأثقال استعداداتها للبطولات المقبلة وفي مقدمتها بطولة العالم للكبار التي ستقام منتصف سبتمبر الجاري وهي ضمن البطولات التأهيلية المعتمدة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 فيما يستعد منتخبا الناشئين والشباب لبطولة آسيا والمزمع إقامتها بكوريا الشمالية أواخر شهر أكتوبر المقبل، وذلك بإقامة معكسر خارجي بالعاصمة الأذربيجانية باكو.وضم معسكر الأخضر في باكو 14 رباعاً هم منصور آل سليم وسراج آل سليم وعلي العثمان ومحمود آل احميد ونواف المزيدي وأحمد الحايك وحسن العرب وصالح البقعاوي وحسين العجيان وتركي اليامي وأحمد آل حمقان وحسن آل رضي وإسماعيل الصويلح ومحمد البريكي تحت إشراف المدربين خالد قرني وعبد اللطيف العبد اللطيف وجعفر الباقر , وأخصائي العلاج الطبيعي سعيد الدهان برئاسة مدير المنتخبات في الاتحاد أحمد عسيريويأتي معكسر باكو بعد عدة معسكرات داخلية وخارجية أقامها الاتحاد السعودي لرفع الأثقال لرفع درجة الاستعداد للمشاركات العالمية والقارية المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات باسم الوطن في تلك المحافل التي ستشهد مشاركة العديد من نخبة الرباعين الأولمبيين والعالميين وتحتاج لدرجة عالية من الاستعداد ورفع الأرقام الشخصية للرباعين السعوديين للوصول للمنافسة على المراكز الأولى وتحقيق الميداليات المختلفة فيها ورفع النقاط التأهيلية للأولمبياد القادم بطوكيو 2020 أحد أهم أهداف المنتخب في المرحلة المقبلة.// انتهى //17:04ت م0187