نيويورك 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واساستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات اليوم، مرتفعة بتأثير الهدوء في وتيرة التوتر في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد اتفاق واشنطن وبكين على إجراء محادثات رفيعة المستوى الشهر القادم، مما أنعش آمالا بخفض التصعيد في التوترات التجارية.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 247.68 نقطة أو 0.94 بالمئة إلى 26603.15 نقاط، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 22.82 نقطة أو 0.78 بالمئة إلى 2960.60 نقطة، وربح مؤشر "ناسداك" المجمع 84.41 نقطة أو 1.06 بالمئة ليصل إلى 8061.29 نقطة.// انتهى //17:56ت م0208