المدينة المنورة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسزار معالي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري يرافقه رئيس إدارة مسلمي القوقاز شيخ الإسلام شكر االله باشازاده والوفد المرافق له جامعة طيبة بالمدينة المنورة مساء اليوم.وكان في استقبال معاليه، معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، ووكلاء الجامعة، ورحب الدكتور السراني بزيارة معالي الدكتور الشثري والوفد المرافق له من دولة أذربيجان.وبدأ اللقاء بالتعريف بجامعة طيبة، والحديث عن تطور التعليم الجامعي في المملكة، وبحث أوجه التعاون بين جامعة طيبة والجهات العلمية والأكاديمية في أذربيجان.وفي نهاية اللقاء أخذ الوفد جولة حول مرافق الجامعة والخدمات المقدمة للطلبة.//انتهى//17:58ت م0209