الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واستقدم لاعبا "زوجي" المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي و عبدالعزيز ابوشليبي إلى المركز الت (30) على مستوى زوجي لاعبي العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) خلال شهر سبتمبر الحالي كما احتلا المركز الأول على مستوى لاعبي العرب في التصنيف الدولي وكذلك على لاعبي دول غرب آسيا .وعبر رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد عن سعادته بما وصل له اللاعبان في التصنيف, مرجعاً ذلك لفضل الله أولاً ثم العمل المتواصل من الجميع بالاتحاد مبيناً أنها إحدى خطط الاتحاد التي يسيرون عليها يسيرون عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية.// انتهى //18:02ت م0210