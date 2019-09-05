القاهرة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء انتقائية من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية على الأسهم الكبرى والقيادية وبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع، أن مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" أنهى تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.62 % ليقترب مجددًا من مستوى 15 ألف نقطة مسجلا 14933.18 نقطة، ونجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" في تحقيق مكاسب محدودة بعد جلسة متقلبة ليربح 0.09% منهيًا التعاملات عند مستوى 553.17 نقطة، كما أغلق مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا تعاملات اليوم عند مستوى 1469.49 نقطة بمكاسب قدرها 0.18%.// انتهى //18:02ت م0211