بغداد 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسعثرت قوة أمنية عراقية اليوم على 3 عجلات مفخخة في مناطق متفرقة من محافظة نينوى بشمال العراق, فيما تمكنت قوة أمنية أخرى من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في مدينة الرمادي غربًا.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن قوة أمنية مشتركة ضمن قيادة عمليات نينوى، تمكنت اليوم من العثور على 3 عجلات مفخخة جنوب غربي بحيرة سنيسلة وجنوب شرقي جبل المنايف بمحافظة نينوى وقامت بتفكيكها.من جانبها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان صحفي اليوم عن تمكنها من اختراق وتفكيك خلية إرهابية تضم 3 إرهابيين, في منطقة الزنكورة بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، مبينًا أن الإرهابيين الثلاثة مطلوبون للقضاء بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.// انتهى //18:02ت م0212