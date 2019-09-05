الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسفاز منتخب سوريا على الفلبين بخمسة أهداف مقابل هدفين اليوم في الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 لكرة القدم في الصين.وقاد مهاجم الأهلي السعودي عمر السومة منتخب بلاده سوريا إلى فوز كبير حيث سجل السومة هدفين في الدقيقتين 14 و55، فيما سجل خالد المبيض (30) وفراس الخطيب (48 من ركلة جزاء) ومحمود المواس (85) .وتصدرت سوريا المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام جزر المالديف التي تغلبت على مضيفتها غوام بهدف وحيد سجله ابراهيم ماهوذي في الدقيقة 27 ، وتضم المجموعة أيضا المنتخب الصيني.وفي المجموعة الرابعة عاد اليمن بتعادل ثمين من سنغافورة بتعادله مع البلد المضيف بهدفين لعبد الواسع المطري بالدقيقة (34) ومحسن محمد (45) مقابل هدفين لإخسان فاندي (27) وفارس رملي (51).وتضم المجموعة أيضا السعودية التي تلتقي الثلاثاء المقبل مع مضيفها اليمني ،وفلسطين وأوزبكستان اللتين تلتقيان لاحقا .يذكر أنه يتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الثماني وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.// انتهى //18:14ت م0214