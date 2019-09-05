جاكرتا 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي اليوم معرض الكتاب الدولي في جاكرتا.واطلع السفير الثقفي خلال الزيارة على أجنحة المعرض، لا سيما الجناح السعودي الذي تمثله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وأجنحة الدول الأخرى.كما التقى السفير الثقفي رئيس رابطة الناشرين الإندونيسيين نوفي ارسانتي، وتناول اللقاء أهمية هذا المعرض في إبراز الجوانب الثقافية للدول، متمنياً كل التوفيق للجميع.// انتهى //18:14ت م0215