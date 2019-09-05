أبها 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسقامت بلدية مركز الحازمي في محافظة بيشة بالعمل على تطوير وإنارة وتهيئة الحصون والمواقع الأثرية في مواقع مختلفة في قرى الحازمي بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وتأتي هذه المبادرة في إطار اهتمام البلدية بالمحافظة على التراث الوطني .وأوضح رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني أن المواقع التراثية التابعة لبلدية الحازمي من أهم الآثار في محافظة بيشة بمنطقة عسير ويزيد عمرها التاريخي عن 600 عام وفقاً للوثائق التاريخية، كون مركز الحازمي يحظى بموقع إستراتيجي ومهم كمسار تجاري يربط بين جبال السراة والسهل.وأفاد القرني أن البلدية تعمل على تطوير وإنارة حصون مركز الحازمي، لتحتفظ بالطراز العمراني القديم وتفعيل عدد من البرامج بالقرب منها إلى جانب تفعيل الإضاءة الهندسية، مبيناً أنها ضمن أهم المواقع التي تجذب الزائر وتشكل صورة بصرية مميزة للزائر، وتضاف إلى المقومات الطبيعية والتاريخية للمركز، خصوصاً أنها أحد المعالم التراثية وشاهداً على تاريخه، وأعطت إنارتها بالألوان المتعددة شكلاً جمالياً خاصاً وجاذباً.وأضاف "القرني" أن بلدية الحازمي تحرص على تذليل العقبات وتنفيذ العديد من المشاريع في هذه المواقع، والأخرى التابعة للمركز، حسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، وأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي.// انتهى //18:16ت م0216