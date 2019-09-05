رياضي / التصفيات المزدوجة لكأس آسيا والمونديال : لبنان تخسر من كوريا الشمالية
الخميس 1441/1/6 هـ الموافق 2019/09/05 م واس
بيونغ يانغ 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس
خسر منتخب لبنان من نظيره كوريا الشمالية بهدفين دون مقابل في مباراته الأولى اليوم ، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأسي العالم وآسيا لكرة القدم .
وكان المنتخب اللبناني حقق فوزاً كبيراً على كوريا الشمالية بخمسة أهداف دون مقابل في التصفيات السابقة ، وكرر فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.
من جهته يلتقي الثلاثاء القادم منتخب تركمانستان مع كوريا الجنوبية في عشق أباد ، وسريلانكا مع كوريا الشمالية في كولومبو ، حيث يتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الـ 8 وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 .
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18:23ت م
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