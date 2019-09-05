بيونغ يانغ 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسخسر منتخب لبنان من نظيره كوريا الشمالية بهدفين دون مقابل في مباراته الأولى اليوم ، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأسي العالم وآسيا لكرة القدم .وكان المنتخب اللبناني حقق فوزاً كبيراً على كوريا الشمالية بخمسة أهداف دون مقابل في التصفيات السابقة ، وكرر فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.من جهته يلتقي الثلاثاء القادم منتخب تركمانستان مع كوريا الجنوبية في عشق أباد ، وسريلانكا مع كوريا الشمالية في كولومبو ، حيث يتأهل صاحب المركز الأول من المجموعات الـ 8 وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 .// انتهى //18:23ت م0217