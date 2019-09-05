الباحة 06 محرم 1441هـ الموافق 05 سبتمبر 2019م واسرأس محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي أمس ، اجتماع اللجنة الرئيسية للإحتفال بمناسبة اليوم الوطني وذلك بمقر المحافظة .وتم خلال الاجتماع مناقشة الإستعدادات والتجهيز لهذه المناسبة الوطنية الغالية وذلك بحضور جميع مدراء الإدارات الحكومية الأمنية والمدنية والاجتماعية ومدير المركز الإعلامي وأمين مجلس الشباب بالمحافظة .وأكد الغامدي ما تحمله ذكرى اليوم الوطني لمملكتنا الغالية من مكانة كبيرة في نفوس أبناء هذه البلاد المباركة وما يحملونه من حب وولاء وانتماء لوطنهم وقيادتهم ، مشيراً الى اهتمام وحرص سمو أمير المنطقة حيال متابعة ما سيقدم من فعاليات وبرامج للإحتفاء بهذه المناسبة الغالية .بعد ذلك تم إستعراض جدول الاعمال وما جاء فيه من مناقشات حيال الاستعداد من قبل بلدية المحافظة والأعمال المناطة بها كذلك مناقشة اختيار موقع الاحتفال وإستقبال مشاركات المواطنين للتعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة، كما تم مناقشة البرامج التي ستنفذها مدارس المحافظة وإشراك جميع الطلاب والطالبات في فعاليات واحتفالات اليوم الوطني بالمحافظة ، بالإضافة إلى تشكيل عدد من اللجان لمتابعة وتنفيذ جميع برا مج وفعاليات اليوم الوطني التاسع والثمانين بمحافظة بني حسن .وبين أن برنامج الاحتفال باليوم الوطني سيتضمن مسيرة وطنية لعدد من الجهات الحكوميه بالمحافظة وكذلك إقامة احتفال يتخلله عدد من الكلمات والقصائد الشعرية وأوبريت وطني بمشاركة فرقة الفنون الشعبية وفرق أطفال استعراضية ومؤثرات صوتية وضوئية لهوية اليوم الوطني وفرق تقديم ومسابقات مع تجهيز معرض متكامل للإدارات الحكوم لعرض الانجازات الوطنية، وكذلك معرض للفن التشكيلي خاص بهذه المناسبة يشارك به عدد من هواة الرسم ومن طلاب وطالبات المدارس بالمحافظة بالإضافة إلى توزيع الهدايا والورود والأعلام .// انتهى //18:24ت م0219