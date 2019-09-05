الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسعقدت وكالة الوزارة للبرامج التعليمية في مقر وزارة التعليم اليوم, اللقاء الأول مع مديري ومديرات إدارات الموهوبين بالمناطق والمحافظات, بحضور وكيل الوزارة للبرامج التعليمية الدكتورة تهاني البيز, ومدير عام الموهوبين الدكتورة سحر المحمود وعدد من القيادات ورؤساء الأقسام في إدارات الموهوبين.ويهدف اللقاء للتعريف بالتوجهات والتطلعات الوزارية الحالية في رعاية الطلبة الموهوبين، واستعراض عدد من التجارب الناجحة في الميدان التعليمي التي نفذتها الإدارة العامة للموهوبين، بالإضافة لمناقشة الفرص والتحديات والحلول للرقي ببرامج رعاية الموهوبين.وأوضحت الدكتورة المحمود, أن اللقاء يأتي لبحث التطلعات والتوجهات المستقبلية لإدارة الموهوبين والحرص على سماع التجارب الناجحة وإبرازها، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه الميدان بشكل مباشر، وفتح النقاش مع الإدارات المختلفة للخروج برؤية مستقبلية لتطوير العمل وإثرائه.// انتهى //18:43ت م0224