الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسقام مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر, يرافقه نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي كينغ بزيارة اليوم لموقع بقايا الأسلحة الإيرانية التي تم تهريبها للميليشيا الحوثية الإرهابية واستخدمتها الميليشيا الإرهابية في أعمالها العدائية والإرهابية.وكان في استقباله ومرافقيه لدى وصولهم , نائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله بن إبراهيم الغامدي.وقدم المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي عرضًا تطرق خلاله للأدله المادية المتعلقة بالأسلحة الإيرانية التي استخدمتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة واستخدامها في تهديد الأمن الإقليمي والدولي.واطلع مساعد وزير الخارجية الأمريكيه لشؤون الشرق الأدنى ومرافقوه على بقايا الصواريخ البالستية الإيرانية من نوع "قيام" ، والطائرات بدون طيار "المسيرة" الإيرانية ، والزوارق المفخخة السريعة وكذلك بقايا صواريخ الكروز الإيرانية من نوع "ياعلي" والأسلحة الأخرى المتنوعة التي استطاعت قوات التحالف التعامل معها بإسقاطها وتدميرها.بعد ذلك عُقد مؤتمر صحفي تطرق فيه مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى عن زيارته وما شاهده من أسلحة إيرانية مختلفة تهدد الأمن الإقليمي والدولي, مشيراً إلى أن إيران دعمت الميليشيات الحوثية في اليمن مهددة بذلك الأمن والاستقرار في المنطقة.وأكد تيموثي كينغ, أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل مع المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفث, بالتعاون مع المملكة العربية السعودية.ولفت النظر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول العمل على منع تهريب الأسلحة للحوثيين.// انتهى //18:59ت م0227