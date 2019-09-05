الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسوقعت شركة البحر الأحمر للتطوير، اتفاقية مع جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، لتوفير "120" منحة دراسية في تخصصات السياحة والضيافة للعام الدراسي (2019 - 2020).وينتهي البرنامج الدراسي الذي تصل مدته إلى خمس سنوات بالحصول على درجة بكالوريوس في علوم إدارة الضيافة الدولية، واعتماد من جامعة لوزان الفندقية العالمية، كما يتضمن إمكانية توظيف الخريجين في شركة البحر الأحمر للتطوير، أو عبر شركائها العاملين في تطوير وتشغيل مشروع البحر الأحمر.وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: " يسعدنا إعلان هذه المبادرة بالتعاون مع جامعة الأمير مقرن، وكلية لوزان الفندقية، وكلتاهما ستشاركاننا طموحنا في دعم وتيرة التنمية المتسارعة في المملكة وتوفير الفرص الدراسية التي تواكب التطورات الجارية في قطاع السياحة الواعد".وأفاد أن الشركة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى الاستثمار المستدام والأمثل في رأس المال البشري الوطني، بالإضافة إلى تحقيق المساهمة الفاعلة في تطوير وتنمية ورفد قطاع الضيافة والسياحة بالمملكة بالكوادر المهنية المؤهلة والمواكبة لمختلف التخصصات وأحدثها في هذا القطاع الواعد الأمر الذي سيعزز من مكانة المملكة على خريطة السياحة العالمية.بدوره، أوضح المدير المكلف لجامعة الأمير مقرن بن عبد العزيز، الدكتور نبيل الراجح أن الجامعة تسعى إلى الإسهام تطوير رأس المال البشري الوطني من خلال طرح برامج نوعية منتهية بالتوظيف وفق المعايير الدولية، تلبيةً لاحتياج المشاريع التنموية الكبرى.وبين أن هذا التعاون يهدف إلى توطين الوظائف من خلال تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة وتمكينهم من المهارات العملية التي يتطلبها مشروع البحر الأحمر، مفيدًا أن البرامج المقدمة تتميز بتعاون دولي مع جامعات عالمية عريقة في مجالها.// انتهى //19:01ت م0232