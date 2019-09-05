صامطة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسالتقى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة بمقر المحافظة اليوم ، رئيس جمعية البر الخيرية بالمحافظة وأعضاء مجلس الإدارة.واطلع المحافظ في اللقاء على آخر المستجدات المتعلقة بالجمعية ونشاطاتها وبرامجها، إضافة إلى الخطط المستقبلية للعام الهجري الجديد.واستمع أعضاء الجمعية إلى رؤية المحافظ الهادفة إلى تعزيز خدمة المستفيدين من الجمعية وأبناء المحافظة والمراكز التابعة لها.// انتهى //19:25ت م0235