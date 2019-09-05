عام / محافظ أحد المسارحة يبحث جوانب تطوير المرافق والخدمات الصحية بأحد المسارحة
الخميس 1441/1/6 هـ الموافق 2019/09/05 م واس
أحد المسارحة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس
التقى محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي بمكتبه اليوم ، مدير مستشفى المسارحة العام محمد بن عمران صفحي ومدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي نشبان بن محمد الحكمي.
وجرى ، في اللقاء ، مناقشة جوانب تطوير المرافق الصحية بالمحافظة لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لمراجعي المستشفى والمراكز الصحية وتقديم كل التسهيلات الممكنة لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات التي ينشدها أهالي المحافظة.
// انتهى //
19:29ت م
0236