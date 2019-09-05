أحد المسارحة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسالتقى محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي بمكتبه اليوم ، مدير مستشفى المسارحة العام محمد بن عمران صفحي ومدير شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي نشبان بن محمد الحكمي.وجرى ، في اللقاء ، مناقشة جوانب تطوير المرافق الصحية بالمحافظة لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لمراجعي المستشفى والمراكز الصحية وتقديم كل التسهيلات الممكنة لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات التي ينشدها أهالي المحافظة.// انتهى //19:29ت م0236