طرابلس 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسقام وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا اليوم بزيارة إلى المقر الرئيس لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية " الإنتربول " بمدينة ليون الفرنسية.وبيّن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الأمين العام للإنتربول أعرب عن استعداد المنظمة لتقديم المساعدة التقنية والوسائل والبرامج التدريبية لدولة ليبيا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والتقنية البارومترية بالنسبة لمنظومة الجوازات والجنسية والهوية والشخصية، كما أكد أن المنظمة مستعدة لتقديم المساعدة التقنية في مسائل الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من سلبيات أرهقت الدولة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا .وأكد باشاغا أن ليبيا ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية من خلال المكتب المركزي الوطني بطرابلس يضطلعان بدور حاسم في محاربة الإجرام والجريمة المنظمة بجميع صورها وأشكالها مما يحقق مصلحة التعاون الدولي في هذا الشأن كما أكد باشاغا أن وزارة الداخلية تعول على دور الإنتربول في مكافحة الجريمة على المستويين الإقليمي والدولي، والتي من ِشأنها تعكير صفو العلاقات الودية والمصالح المشتركة بين الدول.وشدد باشاغا على أن البرامج التدريبية والرفع من كفاءة منتسبي الوزارة وكافة أجهزتها المختلفة يأتي ضمن أولويات الوزارة وذلك من أجل النهوض بهذا القطاع علمياً وتقنياً.وجرى خلال اللقاء بحث الأهمية الإستراتيجية لدولة ليبيا في مسائل التعاون الشرطي الدولي والتي يغلب عليها طابع القانون العام.// انتهى //19:42ت م0237