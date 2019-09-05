عدن 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسالتقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر.وبحث الجانبان وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية العلاقات بين البلدين والشراكة الإستراتيجية، وخاصة في مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية بالمنطقة وتأمين الملاحة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الموالية لإيران.وقال هادي: سنظل دوماً دعاة سلام ونسلك كل السبل المؤدية إلى تحقيقه انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه وطننا وشعبنا، وفي إطار الثوابت الوطنية والانتخابات الرئاسية والمرجعيات الثلاث.وأكد المسؤول الأمريكي دعم بلاده لليمن ووحدته وثوابته ودعم المرجعيات الثلاث ودعم شرعية فخامة الرئيس، مثمناً التعاون الإيجابي والمثمر بين البلدين في مكافحة الإرهاب ومواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق التطلعات المشتركة.// انتهى //20:35ت م0240