جوهاتي 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واستغلب المنتخب العماني الأول لكرة القدم على مستضيفه المنتخب الهندي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب أنديرا غاندي بمدينة جوهاتي الهندية ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأسي العالم وآسيا.وأحرز هدفي منتخب سلطنة عمان اللاعب المنذر العلوي في الدقيقتين 82 و89 من عمر المباراة، فيما سجل اللاعب شيتري هدف المنتخب الهندي عند القيقة 24 من عمر المباراة.وبهذه النتيجة يحصد المنتخب العماني أول ثلاث نقاط في مستهل مشواره في التصفيات، فيما لم يحقق المنتخب الهندي أي نقطة.// انتهى //20:40ت م0243