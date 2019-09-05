الطائف 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسانطلقت اليوم بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة الثامنة بالمملكة لعام 2019م, التي ينظمها ويستضيفها مركز المسرة الدولي للفروسية في محافظة الطائف، بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب.ويتنافس في هذه البطولة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام 242 رأساً في 12 فئة مقسمة على 20 شوطاً بحسب اللجنة المنظمة، التي أشارت إلى أن عدد ملاك الجياد المتنافسة 140مالكاً، وتتمثل في مواليد مهرات ومواليد أمهار، وأمهار عمرها سنة، ومهرات عمرها سنتان، وأمهار عمرها سنتان، ومهرات عمرها ثلاث سنوات، وأمهار عمرها ثلاث سنوات، وأفراس من أربع إلى ست سنوات ومن سبع إلى تسع سنوات ومن عشر سنوات وما فوق، بالإضافة إلى فحول من أربع إلى ست سنوات ومن سبع سنوات إلى تسع سنوات ومن عشر سنوات وما فوق.وأبانت اللجنة أن البطولة خاصة بالملاك السعوديين لإبراز إنتاجهم وبث روح التنافس بينهم لتحسين الإنتاج، تحت إشراف طاقم تحكيم عربي للتحكيم بقواعد منظمة الإيكاهو المعنية بعروض جمال الخيل العربية بالعالم.وفي سياق متصل حظيت البطولة بمشاركة الأسر المنتجة الذين يقدمون منتجاتهم وأكلاتهم الشعبية إلى جانب الفن التشكيلي من خلال معرض تشكيلي عن الخيل العربية.// انتهى //20:40ت م0244