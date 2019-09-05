نجران 06 محرم 1441هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسأطلق محافظ ثار بمنطقة نجران محمد بن عفيصان اليوم بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة ومكتب فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بالمحافظة مبادرة "شاركونا تشجير محافظة ثار".وقام المحافظ بغرس أول شجرة، مؤكداً حرص صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويحقق الأهداف المرجوة من الجميع.وأوضح عفيصان أن هذه المبادرة تأتي لنشر ثقافة التشجير، وأهمية الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة.// انتهى//20:58ت م0247