‏عمان 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واساختتمت اليوم فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2019" الذي انطلق يوم الأحد 24 ذو الحجة 1440هـ بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، ومشاركة رؤساء الوفود المشاركة بالتمرين من الدول الشقيقة والصديقة يمثلون (30) دولة و (8000) مشارك .وقد شاركت القوات المسلحة السعودية بمختلف أفرعها (البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي) بقوات فعلية وضباط مخططين في قيادة التمرين، وكانت مشاركة القوات المسلحة السعودية مشاركة فعالة ومؤثرة ومتميزة في التمرين بشهادة قيادة التمرين وهذا ناتج عن التدريب الجيد والتطوير والتأهيل المتقدم للضباط وضباط الصف والجنود.وأوضح قائد القوات المسلحة السعودية بالتمرين العميد الركن جعفر بن هادي القحطاني أنه تم ولله الحمد تنفيذ جميع العمليات التي تم التدريب عليها وتطبيقها على أرض الواقع بشكل احترافي ويحاكي الواقع. واستخدم في ختام التمرين الرماية بالذخيرة الحية لمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بما فيها مشاركة القاذفة الأمريكية العملاقة (بي 52) وتم تحقيق كامل الأهداف التدريبية .وأضاف العميد الركن القحطاني أن المشاركة أكسبت قواتنا المسلحة بالتمرين الخبرة الكافية والاستفادة من الإمكانات التدريبية المتقدمة لدى جيوش الدول المشاركة مثل (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة )، موجهاً شكره لزملائه المشاركين على ماقدموه خلال فترة التمرين من جهود مميزة وتفان في أداء الواجب .يذكر أن تمرين (الأسد المتأهب 2019 ) هو التمرين التاسع، ويعد امتداداً لسلسلة تمارين سابقة بدأت في عام (2011م)، وسينفذ التمرين العاشر في عام (2021م) بالمملكة الأردنية الشقيقة، ويعتبر من التمارين الأكبر والأضخم على مستوى المنطقة والعالم .‏ // انتهى //22:11ت م0256