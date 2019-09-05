الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسحقق المنتخب السعودي للسباحة والغطس وكرة الماء المشارك في البطولة الخليجية الـ27 للألعاب المائية 8 ميداليات في اليوم الأول من البطولة التي تقام منافساتها في دولة الكويت الشقيقة، ذهبيتين وفضيتين وأربع ميداليات برونزية، بالإضافة لانتصار فريق كرة الماء على شقيقه الإماراتي بنتيجة 17 - 3 .وحصل السباح عمار ياسر على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 50م ظهر بزمن 28.56، فيما حقق السباح السعودي فيصل الشلاتي المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 100م حرة، وحصد غانم الصلحي المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 100م حرة ، وتوج فيصل الشلاتي بالميدالية الذهبية في سباق 400م حرة، وحصل يوسف بو عريش على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 50م فراشة .وفي لعبة الغطس حقق يزن نعيم المركز الثالث والميدالية البرونزية لفئة 11 سنة، كما حقق هتان نعيم المركز الثالث لفئة 12-13 سنة .// انتهى //22:57ت م0257