المنامة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واستعادل المنتخب العراقي مع مضيفه منتخب البحرين بهدف لكل منهما اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 .وتضم المجموعة الثانية إلى جانب البحرين والعراق وإيران و هونج كونج وكمبوديا اللذين انتهت مباراتهما بالتعادل 1/1 وتفتتح إيران مشوارها في التصفيات بمواجهة هونج كونج يوم الثلاثاء المقبل .// انتهى //23:06ت م0259