رياضي / التعادل يحسم مواجهة البحرين والعراق في تصفيات مونديال 2022
الخميس 1441/1/6 هـ الموافق 2019/09/05 م واس
المنامة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس
تعادل المنتخب العراقي مع مضيفه منتخب البحرين بهدف لكل منهما اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 .
وتضم المجموعة الثانية إلى جانب البحرين والعراق وإيران و هونج كونج وكمبوديا اللذين انتهت مباراتهما بالتعادل 1/1 وتفتتح إيران مشوارها في التصفيات بمواجهة هونج كونج يوم الثلاثاء المقبل .
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23:06ت م
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