رياضي / المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يتعادل مع مالي ودياً
الخميس 1441/1/6 هـ الموافق 2019/09/05 م واس
الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس
تعادل المنتخب السعودي مع نظيره المالي بهدف لكل منهما اليوم في مباراة دولية ودية ضمن استعدادات الأخضر للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس أسيا 2023 في الصين ومونديال 2022 .
تقدم منتخب مالي في الدقيقة 37 عن طريق أداما تراوري، قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 53 ، ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة اليمن يوم الثلاثاء المقبل في أولى جولات التصفيات المزدوجة ( كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023)، فيما يستعد منتخب مالي لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي تنطلق في نوفمبر المقبل.
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23:23ت م
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