الرياض 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واستعادل المنتخب السعودي مع نظيره المالي بهدف لكل منهما اليوم في مباراة دولية ودية ضمن استعدادات الأخضر للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس أسيا 2023 في الصين ومونديال 2022 .تقدم منتخب مالي في الدقيقة 37 عن طريق أداما تراوري، قبل أن يسجل سالم الدوسري هدف التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 53 ، ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة اليمن يوم الثلاثاء المقبل في أولى جولات التصفيات المزدوجة ( كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023)، فيما يستعد منتخب مالي لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي تنطلق في نوفمبر المقبل.// انتهى //23:23ت م0260