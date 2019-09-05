الخرطوم 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسأعلن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك اليوم قائمة أعضاء وزراء الفترة الانتقالية بعد التشاور بين المجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير ومكونات المشهد السياسي في السودان.وعيّن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك الدكتور إبراهيم أحمد البدوي وزيرًا للمالية، وعمر مانيس وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء، وفيصل محمد صالح وزيرًا للثقافة والإعلام، ومحمد الأمين التوم وزيرًا للتربية والتعليم، وأسماء محمد عبدالله وزيرة للخارجية.والدكتورة انتصار صغيرون وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، ومدني عباس وزيرًا للتجارة والصناعة، والفريق أول جمال عمر وزيرًا للدفاع، بينما استلم وزارة العدل الدكتور نصر الدين عبد الباري، ووزارة الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس، ووزارة الشباب والرياضة المهندسة ولاء عصام البوشي، والمهندس عادل إبراهيم لوزارة الطاقة والتعدين، والدكتور أكرم علي التوم لوزارة الصحة، ولينا الشيخ محجوب وزيرًة للعمل والتنمية الاجتماعية، وعيسي عثمان شريف وزيرًا للزراعة والموارد الطبيعية، ونصر الدين مفرح وزيرًا للشؤون الدينية والأوقاف، والسيد يوسف آدم الضي وزيرًا للحكم الاتحادي، وياسر عباس وزيرًا للري والموارد المائية.// انتهى //23:27ت م0261