يريفان 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسقلبت إيطاليا تخلفها أمام مضيفتها أرمينيا إلى فوز ثمين 3-1 وعززت صدارة مجموعتها العاشرة بالعلامة الكاملة بتحقيقها فوزها الخامس تواليا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.واقترب المنتخب الإيطالي، الذي يحل ضيفا في مباراته الثانية على فنلندا الاحد، كثيرا من النهائيات بعدما رفع رصيده في صدارة مجموعته إلى 15 نقطة من خمس مباريات، متقدما بفارق 6 نقاط عن نظيره الفنلندي الذي يلتقي لاحقا اليوم اليونان، فيما تجمد رصيد أرمينيا عند 6 نقاط من فوزين وثلاث هزائم.// انتهى //23:28ت م0262