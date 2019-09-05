كاشيما 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسفاز المنتخب الياباني على ضيفه البارغوياني بهدفين دون رد اليوم في كاشيما في مباراة دولية ودية في كرة القدم، ضمن استعدادات الأول للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس أسيا 2023 في الصين ومونديال 2022 .وتستعد اليابان لمواجهة ميانمار الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة من التصفيات المزدوجة.وارتاحت اليابان في الجولة الأولى من المجموعة التي تقام اليوم حيث خسرت ميانمار أمام مضيفتها مونغوليا صفر-1، فيما تلعب طاجيكستان مع قيرغيزستان لاحقا.وتخوض البارغواي مباراة ودية ثانية الثلاثاء المقبل أمام الأردن.// انتهى //23:38ت م0263