إسلام آباد 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسلقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب عشرة آخرون بجروح في انفجارين في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية اليوم أن الانفجار الأول وقع بداخل مكتب شركة نقل بعبوة ناسفة تم تفجيرها بالتحكم عن بُعد، وأدى إلى إصابة ستة أشخاص.وأضافت أن الانفجار الثاني وقع في نفس المكان، ولكن بعد تجمع رجال الأمن والإعلام في الموقع ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة، مبينة أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، فيما جرى تعزيز الإجراءات الأمنية في كويتا.// انتهى //23:47ت م0264