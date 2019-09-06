الكويت 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسفاز المنتخب الكويتي على نظيره النيبالي بسبعة أهداف دون رد اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .وتصدر المنتخب الكويتي المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الأردن صاحب المركز الثاني الذي فاز اليوم ، فيما يتذيل منتخب نيبال ترتيب المجموعة بدون رصيد.ويفتتح منتخب أستراليا مشواره في التصفيات في المجموعة الثانية بمواجهة الكويت يوم الثلاثاء المقبل.// انتهى //00:07ت م0266