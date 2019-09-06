رياضي / الكويت تفوز على نيبال بسباعية في تصفيات مونديال 2022
الجمعة 1441/1/7 هـ الموافق 2019/09/06 م واس
الكويت 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس
فاز المنتخب الكويتي على نظيره النيبالي بسبعة أهداف دون رد اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 .
وتصدر المنتخب الكويتي المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الأردن صاحب المركز الثاني الذي فاز اليوم ، فيما يتذيل منتخب نيبال ترتيب المجموعة بدون رصيد.
ويفتتح منتخب أستراليا مشواره في التصفيات في المجموعة الثانية بمواجهة الكويت يوم الثلاثاء المقبل.
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