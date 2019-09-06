شنغهاي 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسحجزت كل من اليونان وتشيكيا آخر بطاقتين إلى الدور الثاني من كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين، على حساب نيوزيلندا وتركيا على التوالي في اليوم الأخير من الدور الأول .وتأهل منتخب اليونان إلى هذا الدور بفوزه على نيوزيلندا بنتيجة 103-97 ، برفقة البرازيل ، فيما تأهلت تشيكيا إلى الدور الثاني برفقة الولايات المتحدة الأمريكية، بتغلبها على المنتخب التركي بنتيجة 91-76.// انتهى //00:14ت م0268