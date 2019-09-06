رياضي / اليونان وتشيكيا تحجزان آخر بطاقتين إلى الدور الثاني في مونديال السلة 2019
الجمعة 1441/1/7 هـ الموافق 2019/09/06 م واس
شنغهاي 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس
حجزت كل من اليونان وتشيكيا آخر بطاقتين إلى الدور الثاني من كأس العالم لكرة السلة المقامة في الصين، على حساب نيوزيلندا وتركيا على التوالي في اليوم الأخير من الدور الأول .
وتأهل منتخب اليونان إلى هذا الدور بفوزه على نيوزيلندا بنتيجة 103-97 ، برفقة البرازيل ، فيما تأهلت تشيكيا إلى الدور الثاني برفقة الولايات المتحدة الأمريكية، بتغلبها على المنتخب التركي بنتيجة 91-76.
// انتهى //
00:14ت م
0268