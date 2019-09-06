جدة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسقامت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة البلديات الفرعية بجولات رقابية ميدانية على مواقع حظائر الأبل المخالفة جنوب المحافظة بمشاركة كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة التجارة والاستثمار، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء والمحافظة على الصحة العامة.وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن الحملة المشتركة تهدف إلى إزالة حظائر الأبل المخالفة، ومنع بيع الحليب على الطرقات، لما ينتج عنه من بعض المشاكل الصحية والبيئية التي تشوه المدن، مبيناً أن الحملة قامت بنقل وحجز الأبل المخالفة أثناء عملية إزالة الحظائر العشوائية المنتشرة بجوار ملعب الأمير عبدالله الفيصل وشارع "زينل" و"الفلاح"، بمشاركة الدوريات الأمنية، كما ضبطت ستة عمال وأزالت الحظائر بالكامل واتخذت التدابير والإجراءات النظامية بحق المخالفين.// انتهى //00:37ت م0269