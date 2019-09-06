الأمم المتحدة 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسأكد تقرير جديد للأمم المتحدة أن الأمطار المواتية في المناطق الزراعية في سوريا، عززت من حصاد هذا العام مقارنة بالعام الماضي.وقال التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي اليوم: إن ارتفاع أسعار الغذاء لا يزال يشكل ضغطًا على عدد من السوريين.وأوضح ممثل منظمة الفاو في سوريا مايك روبسون أن المزارعين في المناطق الريفية يواجهون عددًا من التحديات في الحصول على البذور والأسمدة، وارتفاع تكاليف النقل، ووجود ذخائر غير منفجرة في بعض حقولهم، ومحدودية فرص التسويق، مضيفًا أنه في حال عدم زيادة الدعم لسبل العيش الزراعية، ولا سيما للأسر الأكثر ضعفًا في سوريا، فإن الاعتماد على المساعدات الغذائية سيظل قائمًا.وذكر التقرير أن قلة فرص العمل وارتفاع أسعار الوقود والسلع يحدان من القدرة الشرائية للأسر، ويتسببان في تبنيها لـ"إستراتيجيات التكيف السلبية" مثل استهلاك أطعمة غير مفضّلة لكن أقل كلفة، أو خفض عدد الوجبات اليومية، أو إلحاق الأطفال بسوق العمل، بدلا عن المدارس. // انتهى //01:35ت م0273