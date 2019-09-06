بغداد 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسبحث الوفد النيابي الكويتي المشارك في اجتماعات اللجنة الادارية والمالية للجميعة البرلمانية الآسيوية اليوم مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي سبل تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بين البلدين.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس الوفد الكويتي راكان النصف قوله إنه جرى مناقشة العلاقات بين البلدين وسبل تطوير الدبلوماسية البرلمانية الثنائية.// انتهى //01:55ت م0275