الرباط 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واساتفق المغرب والصين على تسريع المحادثات بشأن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع اتفاق يتعلق بإنشاء مركز للطب التقليدي في الدار البيضاء، سيكون بمثابة مركز مرجعي للبلدان الإفريقية في إطار مبادرة "الحزام والطريق".ويهدف المشروع الذي كان محور مباحثات اليوم بالرباط بين وزير الصحة المغربي أناس الدكالي، ونائب وزير اللجنة الوطنية الصينية للصحة يو شيوجون، إلى تقديم العلاجات التقليدية لأكبر عدد من الأشخاص، وتكوين الأطباء المغاربة والأفارقة، وتشجيع البحث العلمي.ويسعى المغرب الذي يتوفر على ثروة مهمة من النباتات الطبية، إلى الاستفادة من التجربة الصينية في مجالات الطب عن بعد، والصحة الرقمية، والصحة المتنقلة، وكذا في مجال التقنية الحيوية.//انتهى//02:00ت م0276