مدريد 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسواصل المنتخب الإسباني سلسلة انتصاراته بفوزه على نظيره الروماني (2-1) في عقر داره اليوم وذلك ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".وأحرز هدفي الماتادور الإسباني كل من المدافع سيرجيو راموس، والمهاجم باكو ألكاسير، في الدقيقتين (29 من ضربة جزاء، و47) على الترتيب.وسجل الروماني فلوران إندوني هدف أصحاب الأرض الوحيد، في الدقيقة 59 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "أرينا ناسيونالا" في العاصمة بوخاريست.وحقق منتخب إسبانيا بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة السادسة (F) بمفرده، بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بفارق 5 نقاط عن وصيفه السويدي الذي تغلب بدوره خارج أرضه على منتخب جزر فاروه برباعية نظيفة، في وقت سابق من مساء اليوم أيضا.ويشغل منتخب رومانيا المركز الرابع على سلم الترتيب، برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة، خلف صاحب المرتبة الثالثة، منتخب النرويج الذي فاز بدوره على ضيفه المالطي بهدفين من دون رد.// انتهى //03:04ت م0277