أبوظبي 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف العاصمة الأفغانية كابل اليوم وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن هذا الهجوم يمثل تصعيدا غير مقبول للعنف وهجوما إرهابيا مروعا للمدنيين وأسرهم، مؤكدة الموقف الثابت للإمارات تجاه الإرهاب وضرورة التصدي له ورفضه من قبل كافة الشعوب والدول المتحضرة.وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //04:01ت م0278