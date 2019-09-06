ناساو 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار المدمر "دوريان" في جزر البهاماس إلى 30 قتيلاً.وقال رئيس وزراء الأرخبيل هوبير مينيس إن الإعصار خلّف دمارا كبيرا في الباهاماس سيستمر لفترات طويلة.وذكرت الأمم المتحدة أن زهاء 70 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدة فورية.واقترب الإعصار دوريان الذي بات من الدرجة الثانية، أكثر الخميس من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية الذي يتعرض لرياح شديدة وأمطار غزيرة، مع مخاطر تسجيل فيضانات مميتة.// انتهى //06:13ت م0003