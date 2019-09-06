نيويورك 07 محرم 1441هـ 06 سبتمبر 2019م واستستضيف مدينة إسطنبول التركية فعاليات المؤتمر السنوي الخامس عشر لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة لعام 2021 م. والتي فازت بالتصويت الذي شارك فيه الأعضاء المئة والثمانون في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة (UCCN) التي تضم مدنا موزعة في 72 دولة.ووفق بيان صحفي صادر عن اليونسكو تم اختيار الموضوع الرئيسي للمؤتمر "المدن حُصون المستقبل" وذلك في إشارة إلى مفهوم تحصين المناطق الحضرية من مخاطر المستقبل، والذي يتضمن رصد ومراقبة التطورات الحاصلة في شتى مجالات الحياة الحضرية، من أجل الحفاظ على التوازن بين البيئة والتقنية والنشاط الاقتصادي واحتياجات البشر وتطلعاتهم.وتحرص شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، خلال مؤتمراتها السنوية، على جمع رؤساء البلديات وأصحاب القرار المحليين وغيرهم من الجهات المعنية للنظر في سبُل جعل الإنسان محور عملية التنمية الحضرية المستدامة على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والثقافي، انسجاما مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 م الداعية إلى ضمان عدم تخلف أحد عن ركب التقدم.ويتمثل الهدف من إنشاء برنامج وشبكة اليونسكو للمدن المبدعة في تعزيز التعاون الدولي بين المدن الملتزمة بالاستثمار في مجالي الثقافة والإبداع من أجل الدفع بعجلة التنمية المستدامة والنهوض بها. وهي تشمل سبعة مجالات إبداعية: الحرف والفنون الشعبية، والفنون الإعلامية، والتصميم، وصناعة الأفلام، وفن الطبخ، والأدب، والموسيقى.// انتهى //07:06ت م0005