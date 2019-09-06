الرياض 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يبحثان استقرار أسواق النفطالـمملكة: سنتعامل بحزم مع أي محاولة لزعزعة استقرار اليمنأمير المدينة يوجه بالاستفادة من المياه المعالجة.. ويشيد بجهود شركة الكهرباءأمير الجوف يطّلع على تقرير لأكبر مشروع زيتون في العالممحمد بن عبدالعزيز يبحث المشروعات الكهربائية ومعالجة الانقطاعات في جازانوزير الخارجية يستقبل عددًا من السفراء المعينين لدى المملكةالسديس يثمّن جهود رجال مكافحة المخدراتتميز سعودي في تمرين «الأسد المتأهب 2019»وفد أميركي يطلع على أسلحة حوثية استخدمت ضد أعيان مدنية بالمملكةالمملكة تدين تفجير «كابول الإرهابي»إسقاط طائرة «مسيّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيطالمملكة تدعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعةأردوغان يهدد أوروبا بـ«قنبلة اللاجئين»التنسيق السعودي - الإماراتي يدافع عن شرعية اليمن ويدحر الأعداءمحمد بن راشد للشباب: أنتم تتحملون مسؤولية صورة وسمعة العالم العربي// يتبع //07:33ت م0007