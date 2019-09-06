عام / الصحف السعودية
الجمعة 1441/1/7 هـ الموافق 2019/09/06 م واس
الرياض 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يبحثان استقرار أسواق النفط
الـمملكة: سنتعامل بحزم مع أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن
أمير المدينة يوجه بالاستفادة من المياه المعالجة.. ويشيد بجهود شركة الكهرباء
أمير الجوف يطّلع على تقرير لأكبر مشروع زيتون في العالم
محمد بن عبدالعزيز يبحث المشروعات الكهربائية ومعالجة الانقطاعات في جازان
وزير الخارجية يستقبل عددًا من السفراء المعينين لدى المملكة
السديس يثمّن جهود رجال مكافحة المخدرات
تميز سعودي في تمرين «الأسد المتأهب 2019»
وفد أميركي يطلع على أسلحة حوثية استخدمت ضد أعيان مدنية بالمملكة
المملكة تدين تفجير «كابول الإرهابي»
إسقاط طائرة «مسيّرة» أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط
المملكة تدعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة
أردوغان يهدد أوروبا بـ«قنبلة اللاجئين»
التنسيق السعودي - الإماراتي يدافع عن شرعية اليمن ويدحر الأعداء
محمد بن راشد للشباب: أنتم تتحملون مسؤولية صورة وسمعة العالم العربي
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