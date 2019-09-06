وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( دعم المملكة اللامحدود للقضية الفلسطينية ): بقراءة فاحصة لما جاء في كلـمة المندوب الـدائم لـلـمملـكة لـدى الأمم المتحدة يتبين من جديد أن المملكة ماضية قدما في دعم الشعب الفلسطيني دون حدود لنيل حقوقه المشروعة وبناء دولته المستقلة على حدود عام 1967 م وعاصمتها القدس الشريف، وهو دعم يتوافق تماما مع كافة الأسس الـدولـية المعلـنة التي نادت بأهمية عودة الحقوق المشروعة لشعب فلسطين استنادا لمبادرة السلام العربية، وتلك الكلمة الضافية الـتي ألقيت أمام «لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف» ركزت على أهمية الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، انطلاقا من الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير مصيره واستقلاله وإقامة دولته على تراب أرضه الوطني.وتابعت : والـدعم الـدولـي يقتضي وفقا لـلـحاجة الملـحة بذل جهود حثيثة لابد من ممارستها لتحقيق مبادئ السلام العادل والشامل والدائم لأطول قضية سياسية معاصرة مازالت معلقة بسبب تعنت إسرائيل ورفضها لكافة الحلول السلمية ذات الـعلاقة بالأزمة، ومن المعروف أن تقارير الـلـجنة المعنية بممارسة الـشعب الفلسطيني لحقوقه وكذلك تقاريرالأمم المتحدة تصب كلها في التأكيد الواضح على أن سلطات الكيان الإسرائيلـي مصرة على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وتهميشها من خلال استمرارها المشهود في انتهاكات القرارات الدولية ذات الصلة المباشرة بالقضية الفلسطينية.تلك الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لكافة القرارات الأممية المتعلقة بالأزمة مازالت تفاقم من الأزمات الحادة الـتي يعاني منها الشعب الفلسطيني الأمرين، وتتابع المملكة بقلق بالغ التطورات المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، فإمعان الكيان الإسرائيلي في ممارساته الاستيطانية المعارضة تماما لـكل الـقرارات الـشرعية انعكست على تعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط، فقيام تلك المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع القائم منها يدل دلالـة واضحة على أن اسرائيل ماضية في تجاهل الـقرارات الدولية وماضية في تهميش عملية السلام.وختمت : ولاشك أن مصادرة الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس وممارسة الخروقات الخطيرة للقانون الـدولـي تعني في جملتها أن إسرائيل غير راغبة في السلام، ومازالت المملكة عند ثوابتها المعلنة بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية وأنها تقف على رأس أولوياتها السياسية، وإزاء ذلك فإن المجتمع الدولي مطالب اليوم ببذل الجهود المناسبة لحلـحلـة هـذه الأزمة بطريقة تعيد الحقوق الفلسطينية المشروعة لأصحابها من خلال مشروع السلام العربي، ومن خلال كافة القرارات الأممية ذات الصلة التيمازالت إسرائيل تضرب بها عرض الحائط// يتبع //07:34ت م0011