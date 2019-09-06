طوكيو 07 محرم 1441 هـ الموافق 06 سبتمبر 2019 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 60ر126 نقطة، أو ما يعادل 60ر0% ، ليصل إلى 54ر21212 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 61ر3 نقطة، أو ما يعادل 24ر0% ، ليصل إلى 07ر1538 نقطة.// انتهى //07:35ت م0013