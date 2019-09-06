طرابلس 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، تعزيز موقف الولايات المتحدة الأمريكية في الحل السياسي والسلمي للصراح الدائر في ليبيا، وذلك خلال لقاء سفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بوفد البلديات الليبية المنتخب.وعرجت على لقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة غسان سلامة مع رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج، الذي تم خلاله تطورات الأوضاع في ليبيا، وما تضمنته الإحاطة الدورية لسلامة التي قدمها لمجلس الأمن الدولي، مجددًا خلاله تأكيده أن لا حل عسكريًا للأزمة الليبية، بينما شدد السراج على موقف حكومة الوفاق بضرورة وجود قواعد جديدة للعملية السياسية.// انتهى //08:44ت م0016