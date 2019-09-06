الخرطوم 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم بإعلان رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك قائمة أعضاء وزراء الفترة الانتقالية بعد التشاور بين المجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير ومكونات المشهد السياسي في السودان.وأخبرت عن شن مقاتلات التحالف العربي أمس غارات على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي الإرهابية في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة. وعرجت الصحف على إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية أمس شمال غربي مدينة نابلس بالضفة الغربية رفعت الأعلام الفلسطينية.ونشرت إعلان السُلطات المغربية تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي وتوقيف خمسة من عناصرها في مدينتين.// انتهى //09:47ت م0018