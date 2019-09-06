القاهرة 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات التي أجراها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، وتناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى مناقشة تطورات القضية الفلسطينية والوضع في سوريا.وسلطت في الإطار ذاته الضوء على تأكيد الرئيس المصري حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات بالمنطقة.وعرجت صحف الجمعة على مقتل ستة مسلحين إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية داخل العمق الصحراوي بمنطقة الواحات البحرية غربي البلاد.وأشارت إلى المباحثات التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية مع ممثلين لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محاولة لإنهاء الحرب في اليمن.وتناقلت الصحف تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية الدور الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة، وتشديده على عدم المساس بها.ونشرت إعلان إيران تعليق التزاماتها إزاء الاتفاق النووي في مجال تطوير الأبحاث النووية نتيجة انسحاب واشنطن من الاتفاق.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى اعتماد المجلس السيادي السوداني 19 وزيرًا و 6 وزراء دولة من دون حقائب وزارية في الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك.// انتهى //09:53ت م0019