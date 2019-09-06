رام الله 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الأنباء عن إعلان جايسون غرينبلات المستشار الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب المكلف بإعداد خطة "صفقة القرن" امس استقالته.وتناولت تأكيدات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة. وتابعت تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن الحكومة تعمل على بذل الجهود كافة، وعلى المستويات كافة لحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضمان تجديد تفويض عملها، لضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين في كافة أماكن تواجدهم.وأولت هذا النهار اهتمامًا ، بما عبر عنه نائب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كريستيان سوندرز، عن امتنانه الكبير للدعم المقدم من المملكة العربية السعودية والصندوق السعودي للتنمية للأونروا ولاجئي فلسطين.وأوردت صحف اليوم خبر تأكيدات وزارة الخارجية الفلسطينية أن ما شهدته مدينة الخليل وبلدتها القديمة هو إعادة احتلال بالقوة، ووجود أكثر من ألفي جندي إسرائيلي لحماية مئات قليلة من المستوطنين، لهو دليل قاطع بكذب وزيف ما ادعاه نتنياهو.// انتهى //10:28ت م0021