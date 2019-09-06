بيروت 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على خلاصة مباحثات المبعوث الفرنسي المكلف متابعة مقررات مؤتمر "سيدر" الاقتصادي بيار دوكين مع كبار المسؤولين اللبنانيين التي أكد فيها أن الوضع الاقتصادي اللبناني طارئ للغاية، مشيرًا إلى غياب أي مؤشر اقتصادي أو مالي ليس سيئًا.وواكبت انطلاق أعمال الدورة الرابعة بعد المئة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أمس.وأشارت الصحف إلى إعلان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تشكيلة أول حكومة للبلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في إبريل نيسان الماضي.وأوردت تأكيد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى ديفيد شينكر أن بلاده تجري محادثات مع الإرهابيين الحوثيين بهدف إيجاد حل مقبول للنزاع اليمني.وتناقلت صحف لبنان، نبأ مقتل 10 مدنيين وجرح 42 آخرين، في هجوم بسيارة مفخخة استهدف العاصمة الافغانية كابول أمس.// انتهى //10:30ت م0022