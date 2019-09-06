عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بذكرى استقلال بلاده
الجمعة 1441/1/7 هـ الموافق 2019/09/06 م واس
جدة 7 محرم 1441 هـ الموافق 6 سبتمبر 2019 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
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10:30ت م
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